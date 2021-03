Llega la 41º edición del concurso Villa de Madrid

Villa de Madrid es uno de los concursos de bandas emergentes más legendarios de nuestro país.

En 1978, a instancias del Ayuntamiento de Madrid, nacían los Premios Rock Villa de Madrid, pioneros en su género. Más de cuarenta años después, mantienen intacto su poder de atracción, su incorruptible compromiso con la escena emergente y la creación de un tejido cultural que perdure en el tiempo. Darles visibilidad y facilitar su introducción en el mercado ha sido, desde la primera edición, el objetivo principal del concurso.

Se alzaron como ganadores del Villa de Madrid artistas como: El Gran Wyoming, Alaska con Kaka de Luxe, Paraíso, Obús, Derribos Arias, Los Enemigos, La Frontera, La Maravillosa Orquesta Del Alcohol (La M.O.D.A), Novedades Carminha, Biznaga, The Parrots, Jennny And The Mexicats, Nora Norman…

Desde hace 15 ediciones, la Final de los Premios Rock Villa de Madrid, incluida dentro de la Programación de las Fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, se retransmite por Radio 3. Las fiestas patronales de la Villa son el evento más integrador de todos los que se celebran en la capital. Mayores, adultos, jóvenes y niños comparten espacios y tradiciones.

Son uno de los acontecimientos donde mejor se aúnan el casticismo y la multi culturalidad de la ciudad y el escenario perfecto para mostrar el compromiso de la ciudad y su Ayuntamiento con la música en directo y las propuestas del futuro.

Puedes inscribirte hasta el próximo 8 de abril en este enlace.