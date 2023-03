Llega la gira de The Mission, con Sigmund Wilder de teloneros

The Mission vuelven a nuestro país en una gira muy especial en la que volverán a repasar las canciones de una carrera que se acerca a las cuatro décadas.

Los de Wayne Hussey, escisión de The Sisters Of Mercy y desde 1985 una reputada banda del rock siniestro, regresará el próximo mes de abril a Barcelona, Madrid y Valencia. Repasarán un amplio legado de canciones, clásicos himnos como «Wasteland», «Tower Of Strength», «Beyond The Pale», «Deliverance» y «Butterfly On A Wheel», contenidos en discos tan recordados como Gods Own Medicine (1986), Children (1988), Carved In Sand (1990) o Grains Of Sand (1990).

Estarán acompañados por la banda de Barcelona Sigmund Wilder, que nos sorprendió con su disco Desorden, producido por Santos & Fluren (Blind Records), se enfrenta al reto y el honor de compartir cartel y escenario con una de sus bandas de referencia. Recientemente han publicado Olympia, un EP en el que cuatro productores de élite internacional como Tim Palmer (David Bowie, Tears For Fears), Steve Lyon (The Cure, Depeche Mode, Paradise Lost), Sean Beavan (Marilyn Manson, Nine Inch Nails, Guns N Roses) y Paul Corkett (The Cure, Placebo, Biffy Clyro) han remezclado algunos de los temas de Desorden.

Toma nota de las fechas de The Mission + Sigmund Wilder

25 de abril de 2023 – Barcelona, Razzmatazz 2 – Entradas

26 de abril de 2023 – Madrid, Sala Mon – Entradas

30 de abril de 2023 – Valencia, Repvblicca – Entradas