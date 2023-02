Llega Ressons Penedès by Cruïlla, con Amaia, Soleá Morente, Iván Ferreiro y más

Se ha presentado la primera edición del festival Ressons Penedès by Cruïlla, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de abril de 2023. Este ambicioso festival es el primero en inaugurar la temporada, y fusiona la música y el enoturismo en un cartel que presenta a 36 artistas en 22 escenarios, ubicados en bodegas, cavas, espacios patrimoniales y naturales de la comarca del Alt Penedès.

Ressons Penedès by Cruïlla nace con la intención de fusionar a los grandes protagonistas del territorio: el vino y el cava con la música, en un acontecimiento único. Con 32 conciertos confirmados, repartidos en dos escenarios de grandes espectáculos para entre 2.500 y 3.000 personas, tres escenarios con conciertos para entre 500 y 1000 personas, y 22 actuaciones en escenarios de medio formato para entre 100 y 300 personas, repartidos por el Alt Penedès, es un festival transversal que se extiende por todo el territorio comarcal. En esta línea, con la oferta musical y los horarios también quiere alcanzar a un gran abanico de público, desde el familiar al más joven y emergente.

Entre los escenarios con mayor capacidad están los de las cavas Elissya by Freixenet, donde el viernes actuarán Els Catarres y Joan Dausà, y el domingo Amaia. En las cavas Vallformosa, el sábado, tocarán Iván Ferreiro y Els Pets y, el domingo para un público más joven acogerá 31Fam y La Fúmiga. Por otro lado, en este mismo espacio tendrán lugar dos espectáculos por público familiar e infantil en una sesión de mañana con los conciertos de Dàmaris Gelabert y Reggae per Xics.

Xiula actuará por los más pequeños en Caves Vilarnau el domingo por la mañana; en estas mismas cavas el domingo tocará Ginestà. El sábado, Soleá Morente y el domingo Pol Batlle & Rita Payés estarán en las bodegas de la Familia Torres. Clara Peya, por su parte actuará el sábado en las bodegas de Montrubí.

En espacios cercanos que potencian la intimidad con los artistas actuarán Cesk Freixas, Dan Peralbo i El Comboi, David Carabén (Mishima), Delafé, Dj Amable, Enric Montefusco, Guillem Roma, Habla De Mi En Presente, Joan Rovira, Quico Pi de la Serra, Las Migas, Judit Neddermann, Joan Colomo, Joan Garriga & El Mariatxi Galàctic, Joan Isaac & Carme Sansa, Joan Miquel Oliver, Madam Marie, Marc Parrot, Mazoni, Roger Mas, el espectáculo de danza Tradere y el humor de Marc Sarrats.

Entradas para Ressons Penedès by Cruïlla

Según el tipo de concierto, los precios por entrada van de 15€ a 25€. Las entradas ya se pueden comprar en la web del Ressons Penedès by Cruïlla www.ressonspenedes.com