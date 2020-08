Los californianos Hello Forever debutan el próximo mes de octubre

Hello Forever, con dos nuevos temas, en formato CD / vinilo el 2 de octubre de 2020.

Con base en Topanga, California, en un pedazo de tierra que una vez fue utilizada por el infame Sandstone Retreat y la comuna nudista del amor libre, el colectivo art-pop Hello Forever está dirigido por la excéntrica y magnética figura de Samuel Joseph. Viven juntos, en este entorno pastoral en lo alto del Océano Pacífico, no lejos de donde Neil Young grabó After The Gold Rush o Captain Beefheart registró las pistas de Trout Mask Replica. El grupo se expande y se contrae en todo momento, con miembros que van y vienen a su antojo. Sin embargo, el grupo se adhiere a un estricto programa de ensayos de cinco días a la semana, fusionan elementos del sonido de la Costa Oeste de los 60 con un enfoque de “hazlo tú mismo” de la música y la creatividad que ha dado lugar a su notable álbum debut, el acertadamente titulado Whatever It Is. Joseph y compañía han creado un regreso contemporáneo a una era vibrante con un conjunto de canciones que establecen las exquisitas armonías y la colorida instrumentación del colectivo.

La música de Hello Forever es inextricable con el estilo de vida y las metas espirituales de sus participantes, una membresía rotativa que también incluye, en varias ocasiones, a los colaboradores Andy Jiménez (baterista/cofundador), Molly Pease, Jaron Crespi, Joey Briggs, Anand Darsie y Lina Kay. Al entrar en su recinto comunal, una de las primeras cosas que uno ve es una copia del clásico de la contracultura de Baba Ram Dass, Be Here Now, quizás la mejor descripción de la filosofía de vida, la creatividad, el arte y la música del colectivo.

Sam cuenta un poco sobre el nuevo single ‘Everything Is So Hard’, “Es difícil saber qué decir sobre esta canción. Cambió la forma en que pensamos sobre lo que podemos tocar, y nos acercó más, porque vino de un lugar muy duro y de un profundo sufrimiento. Muchas de nuestras canciones surgen a través de una estrecha apertura de una experiencia muy específica que arrastra un sentimiento con amplias raíces – así que todo es tan complicado, que se reveló en un momento en el que estaba en una relación que no funcionaba, pero me dolía demasiado para dejarla. ¿Sabes cuándo quieres quedarte, aunque la tristeza que sientes empiece a manchar incluso los buenos momentos? Llegar al final de esto se siente como una muerte. Le temo a la muerte. A veces me mata. El miedo a lo desconocido puede absorber la vida de los momentos hermosos que amo tanto que me hace temer su final en primer lugar. Es una paradoja, amar la vida, temer a la muerte – mi vida a veces puede estar enmarcada por ese sufrimiento a pesar de mis mejores intenciones. Pero aún así lo adoro. Me aferro a ella. En algún lugar profundo de mí la amo a través de la niebla del miedo y el dolor y la pena y la crueldad y la desesperación. En los raros momentos espectaculares, me quedo atrapado, y atravieso la niebla y llego a vislumbrar realmente la vida, y es una bendición. Me lleva a casa y me pone en marcha. Pero no puede borrar el sufrimiento.”