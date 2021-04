Los estudios del concierto de Love Of Lesbian antes 5.000 personas concluyen con éxito y esperanza para el sector

El pasado 23 de marzo Love Of Lesbian daban un concierto en Barcelona ante 5.000 personas sin distancia social.

El Palau Sant Jordi acogió el evento más grande de Europa desde que comenzó la pandemia el año pasado. Una experiencia avalada por el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol y con el permiso del PROCICAT y las autoridades sanitarias españolas. La entrada del concierto incluía una prueba de antígenos para cada asistente y una mascarilla FPP2.

Hoy se han conocido los resultados de la experiencia que tantos miedos y esperanzas suscitó, concluyendo que “no fue un evento de súper transmisión” del COVID-19. Así lo han desvelado los doctores hoy en una rueda de prensa afirmando la prueba piloto ha demostrado que los conciertos masivos pueden ser seguros.

Entre los asistentes se han diagnosticado seis personas positivas, cuatro de los cuales no se contagiaron en el concierto, aparte la incidencia acumulada entre ellos durante 14 días posteriores al acontecimiento “no sugiere ningún impacto en la transmisión del COVID durante el concierto”.

La propia banda nos lo adelantó en una entrevista

Ayer mismo compartíamos una reciente entrevista con Julián Saldarriaga, guitarrista de Love Of Lesbian, que nos adelantaba: “Aún no conocemos bien las cifras, pero tanto los organizadores como la comunidad científica están bastante satisfechos con ellas. Parece ser que el evento va a tener resultados positivos no solo para la música en directo, sino para eventos deportivos a gran escala. Tanto conciertos, como eventos culturales o el ocio nocturno podrán ir poniendo en práctica algunas de sus medidas con el mismo rigor que el que se usó en el concierto de marzo”.

Grandes noticias para un sector tan castigado por la pandemia que gracia a iniciativas como esta y al buen ritmo de vacunación en el que nos encontramos, empieza a ver la luz al final del túnel.