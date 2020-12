Los Planetas arrancarán 2021 con ‘El Negacionista’, nuevo single

Los Planetas tenían un as en la manga para terminar el año, el anuncio de una nueva canción, que se suma a las dos estrenadas este 2020: “La nueva normalidad” (considerada una de las mejores canciones de 2020 en nuestra playlist anual) y la reciente “Una Navidad de reserva”, versión de los argentinos Él Mató a Un policía motorizado.

El próximo 1 de enero estará disponible el nuevo single de la banda granadina, “El Negacionista”, que según su hoja de promo:

“Desde su Zona temporalmente autónoma propagaron ideas de libertad plena y venganza. En “La nueva normalidad” propusieron nuevos significados para los conceptos de libre mercado y propiedad privada. Ahora, frente al absurdo desorden de un sistema de natural viciado y tan dañado ya que solo sirve para causar daño, no ardiera, Los Planetas regresan con “Negacionista”, música popular contra la propaganda, la incompetencia, el conformismo y la pereza, para decir no.

Al estúpido, no. Al malvado, no. Al Estado, no. A las corporaciones, no. A la incertidumbre, no. A la desinformación, no. Al ventajista, no. A la angustia, no. A la disidencia programada, no.

Insistiendo con ahínco en su propuesta de retribución proporcional al sistema, Los planetas se ofrecen a dar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, a la comunidad lo que es de la comunidad y al capitalismo, que es uno y trino, lo que es del capitalismo: la idea de un mundo plano, arrogancia, fiereza de ánimo y ausencia de compasión.

Y, aunque no se lo merezca, un poquito de humor”.

La portada es una nueva genialidad de Javier Aramburu.