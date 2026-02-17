Mamas Gun presenta ‘Dig!’, segundo adelanto de su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Tras álbumes tan destacados a nivel internacional como Golden Days (2018) y Cure The Jones (2022), y sobre todo la exitosa colaboración de su líder, Andy Platts, con Shawn Lee en su proyecto común Young Gun Silver Fox, se acerca el momento de dar continuidad a la carrera discográfica de la que es sin duda una de las referencias clave a la hora de hablar de soul hecho en Gran Bretaña, Mamas Gun.

Ya te hablamos de “Food for the flames”, primer sencillo de adelanto de lo que será Dig!, el nuevo álbum de los londinenses, que llegará esta primavera. El sonido de la banda se ha visto reforzado por una utilización de cintas analógicas que aumentan la calidez de un sonido muy enraizado en la época dorada que el soul conoció durante la mitad de los 1970’s, con gente como Bill Withers, Ann Peebles, The O’Jays, Roy Ayers o The Dramatics en el punto de mira.

Este segundo adelanto que ahora llega contiene, además, una grata sorpresa que nos lleva directamente a aquellos años. En él participa nada menos que Brian Jackson, el genial multiinstrumentista altamente responsable de discos esenciales como Pieces Of A Man o Winter In America, junto a Gil Scott-Heron, colaborador de Stevie Wonder o Earth Wind And Fire y, recientemente, artífice de uno de los mejores discos de soul-jazz de los últimos años, This Is Brian Jackson (2022).

Jackson y Platts se conocen incluso desde antes de que el segundo formara Mamas Gun. Su primer contacto fue en Nueva York a principios de este siglo, cuando Andy daba sus primeros pasos. Desde entonces siempre ha habido una conexión especial. Por eso cuando aprovechando una visita de Jackson a UK se terció la posibilidad de conocer a la banda, la ocasión fue ideal para que participara en uno de los temas que estaban preparando para el próximo disco. De hecho, “Dig!” es la canción que dará título a la criatura. En ella Brian ayuda con voz, flauta y teclados.

A este respecto, el legendario jazzman ha declarado que “Dig! es la canción que estábamos destinados (Andy y yo) a grabar juntos”. Y no le falta razón, el tema es una verdadera ambrosía smooth soul que hace que nos entren muchas ganas de escuchar el resto del álbum, que a buen seguro será la obra definitiva de esta enorme banda que, junto a Platts, integran también luminarias como el baterista Chris Boot, el bajista Cameron Dawson, Terry Lewis, fantástico guitarrista, y el teclista Dave Oliver.

Te dejamos con el vídeo de la canción:

Puedes hacer el pre-order del nuevo disco aquí: https://linktr.ee/mamasgunmusic+