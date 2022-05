Más nombres para el 25º aniversario de Sonorama Ribera

Ya se acerca Sonorama Ribera 2022, una esperada edición en la que el festival arandino celebrará por todo lo alto su 25 Aniversario.

A los grupos y solistas que ya estaban anunciados, el festival suma más de 50 nombres que van completando el ecléctico cartel de esta edición tan especial en la que nos reencontraremos con algunos habituales de Sonorama Ribera y también dará la bienvenida a artistas que podremos disfrutar por primera vez:Ainoa Buitrago, Ángel Stanich, Bauer, Billy Flamingos, Bulego, Cachorros, Carmen 113, Ciclonautas, Código Bushido, Comandante Twin, Coque Malla, Cora Yako, Dani Fernández, Diagnóstico Binario, Egon Soda, El Sombrero del Abuelo, Embusteros, Emlan, Fuel Fandango, Future Islands, Gotelé, Guantes, Inerttes, Juan Paulo, Kora, La Frontera, Ladilla Rusa, Los Invaders, Maria Yfeu, Mikel Erentxun, Molina Molina, Morning Drivers, Niña Polaca, Niños Luchando, No Te Va a Gustar, Pol 3.14, Pon Un Katxi, Rufus T. Firefly, Rulo y La Contrabanda, Seiurte, Sexy Zebras, Side Chick, Sienna, Siete de Picas, St Woods, Triángulo de Amor Bizarro, Tomaccos, Tu Otra Bonita, Vermú, We Are Not DJ’s, Whisky Caravan, Zabriskie, Zirrosis.

Todos ellos se suman a los ya anunciados C. Tangana, Izal, Rozalén, Jeanette, Amaia, Dorian, Celtas Cortos, Loquillo, La Casa Azul, La M.O.D.A., Airbag, Chucho, Álvaro Suite, Arde Bogotá, Chucho, Mercromina, Digital 21, Def Con Dos, Ginebras, Nunatak, Joe Crepúsculo, Pantocrator y Santero y Los Muchachos.

Los días 10, 11, 12, 13 y 14 de agosto el corazón de Sonorama Ribera volverá a latir mas fuerte que nunca. Las calles de Aranda de Duero (Ciudad Europea del Vino 2022) volverán a acoger el ambiente al que estábamos acostumbrados.

Este 25 cumpleaños espera superar el récord de asistencia. La música en directo maridará con la mejor gastronomia y el mejor vino del mundo que es Ribera del Duero. La emblemática Plaza del Trigo y todo el conjunto artístico y monumental que conforma el casco antiguo de la ciudad será testigo de esta excepcional experiencia.

Asimismo, el recinto principal estrenará un nuevo espacio en el que las nuevas tendencias musicales contarán con representantes de lujo en el Heineken Urban Stage.

Más información y abonos, en su web.