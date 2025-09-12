McEnroe tendrán nuevo disco en noviembre

McEnroe anuncian su primer álbum en seis años, los que han pasado desde que entregaran La Distancia (Subterfuge) y en los que ha llegado también un EP de Ricardo Lezón (Canciones mínimas) y un libro (Lento y Salvaje), además del disco conjunto con The New Raemon, Nuevos Bosques.

El nuevo álbum de los de Getxo se titulará La vida libre y llega el próximo 14 de noviembre a través de Subterfuge. Con la producción y teclados de Jaime Arteche y la mezcla de Raúl Pérez, ya podemos escuchar uno de sus temas, «Can Fernando».

Como cuentan: «Cuando terminamos de grabar «La Distancia», hace ahora siete años, sentimos que habíamos llegado a un destino, no sabíamos cuál, pero sí que a partir de entonces se abrieron otros caminos en el horizonte y que el momento de emprenderlo llegaría cuando tuviese que llegar. Y ese momento llega siempre en los momentos más inesperados. Siete años después de grabar «La Distancia», una tarde tocando la guitarra en el porche de una pequeña casa en el bosque, bajo un temporal de

invierno en una isla de verano como es Formentera salió » Can Fernando» y nada más terminarla comenzó la historia de nuestro nuevo disco.

En «Can Fernando» hay muchas de las cosas que ha habido siempre y otras que no ha habido nunca. Fue el primer paso y nos hacía ilusión que fuese la primera que sonara».

Escucha ‘Can Fernando’ de McEnroe

Concierto de McEnroe en Madrid

23 de octubre – Teatro Eslava – Madrid – Entradas