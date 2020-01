McFarlane’s Reality Guest – Ta Da (Hobbies Galore)

Una portada con fondo negro del que asoman dos manos blancas que podrían ser las de alguien dispuesto a impresionarnos con juegos de prestidigitación. Un título que insinúa algún recado a los emisarios de Hugo Ball. Es un universo extraño y fascinante el de la australiana Julia McFarlane, la cual había sido miembro del interesante grupo Twerps.

Debuta en solitario con un solido puñado de canciones en donde abre el tarro de las esencias en forma de grandes canciones pop de estructuras austeras, pero de calado emocional de largo recorrido.

Ta Da (Hobbies Galore/ Night School Records, 2019) se abre con “Human Tissue Act”, una pieza instrumental que recoge el intrincado mosaico atonal percutivo de Harry Partch más la oblicuidad de unos Pere Ubu. Un arranque prometedor.

Los ecos a Young Marble Giants son evidentes en las estructuras estáticas de “I Am A Toy”, con unos sintetizadores wah wah y un saxo irresistibles, y “What Has He Bought” mecida por unos sinuosos arreglos de casiotione.

El guiño cómplice a las Marine Girls pasadas por el tamiz de Metronomy se salda con la preciosa “Do You Like What I’m Sayin?, y en “Your Torturer” rinde homenaje al pop escocés ochentero que tanto nos gusta, ese que va de Aztec Camera a Orange Juice. Un gran disco.

Escucha McFarlane ‘s Reality Guest – Ta Da