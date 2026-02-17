Miss Campfire cierra etapa con ‘El Secreto de Victoria’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Miss Campfire cierra la etapa de su EP Distrito Centro con el lanzamiento sorpresa de “El Secreto de Victoria”, una pieza producida junto a Ikki, Dani Molina y la propia artista que profundiza en su particular estilo, entre elegante y afilado.

Construida en torno a la idea de lo que se calla, la canción convierte a “Victoria” en un espacio simbólico donde habitan los secretos que no pueden pronunciarse sin quebrar algo. Desde ahí, despliega una atmósfera de tensión, misterio y vulnerabilidad que no busca dar respuestas, sino abrir una grieta emocional en la que el oyente pueda reconocerse.

Lanzado en 2025, Distrito Centro afianzó su propuesta urbanchic, explorando la intersección entre hip-hop y electrónica con letras directas y valientes que retratan las contradicciones de la vida urbana. Con este último tema, la artista aporta un cierre más introspectivo y cinematográfico al proyecto, acompañado de un videoclip oscuro y sugerente que apuesta por la insinuación antes que por la explicación.

Escucha ‘El Secreto de Victoria’ de Miss Campfire