MTV celebra sus 40 años con una programación especial

En agosto de 1981 MTV se convirtió en un símbolo de la música con la llegada de “Video Killed the Radio Star” a la televisión. Ahora, en agosto de 2021, MTV hará un recorrido a lo largo de sus inolvidables años de historia para celebrar sus momentos musicales más memorables y destacar a los principales artistas y las estrellas del momento.

Desde el icónico MTV Unplugged con Nirvana hasta el reciente MTV Unplugged Presents con el fenómeno mundial BTS, todos los domingos de agosto desde las 08:10h MTV contará con series musicales, especiales y vídeos dentro del especial Back & Beyond.

Desde 1981, MTV no ha dejado de expandirse globalmente, llegando a 180 países y convirtiéndose en la primera Marca Juvenil Global, con un total de 9 marcas que llegan a más de 1.800 millones de personas en todo el mundo. Y, aunque ahora se haya convertido en todo un referente a nivel televisivo, la música siempre ha marcado sus primeros pasos.

Por ello, este agosto MTV se centra en la música y lleva a sus fans a un viaje al pasado y más allá con artistas de todos los tiempos y las estrellas del momento. Entre los contenidos destacados se encuentran MTV Unplugged, MTV Unplugged Presents, Diary, My Life on MTV, Behind the Music y el nuevo documental de MTV Amy Winehouse and Me: Dionne’s Story, ofreciendo al público de todo el mundo acceso a los mayores momentos culturales de la música de MTV.