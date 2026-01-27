Muere el músico Danny Coughlan, alias Crybaby

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Danny Coughlan alias Crybaby ha fallecido, según ha confirmado su compañía discográfica, Helium Records en un emotivo comunicado:



Nos duele mucho compartir la noticia de que Danny Coughlan (alias Crybaby) falleció en paz ayer por la tarde, rodeado de su familia.

Ha sido un gran privilegio trabajar con él a lo largo de los años y un honor tenerlo como gran amigo. Era un talento único y brillante, y un ser humano increíble. Lo extrañaremos muchísimo.

Nuestro más sentido pésame a Louise y a toda su querida familia.

Con mucho cariño, Chris, Carole, Mark y todo el equipo de Helium Records.

Conocimos a Crybaby en 2012, cuando nos sorprendió con un bonito disco de debut de lo más recomendable. Un álbum a medio camino entre los primeros trabajos de Richard Hawley o el Morrissey más delicado y melancólico. Un trabajo salpicado por las melodías con aires 50s, el pop más universal y las producciones de Phil Spector o Joe Meek.

En 2018 se unió a su amiga Tracyanne Campbell de Camera Obscura y juntos debutaron con un recomendable trabajo llamado como el proyecto, Tracyanne & Danny, con la producción de Edwyn Collins que como dijimos en nuestra reseña, ofrecía: «Un toque de Nancy Sinatra & Lee Hazzlewood, melodías a lo The Smiths y Lloyd Cole o el tono sofisticado de The Style Council, aderezados con una pizca de doo-wop, sonidos de los 50s, jazzies o arreglos de cuerda… todos ellos acompañados bien por la dulce voz de una o la firme cadencia del otro; que tanto juntos como por separado, demuestran una química envidiable».

Descanse en paz.

