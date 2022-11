Música que puedes escuchar mientras juegas

Para mucha gente, el momento de sentarse en una mesa y empezar a jugar en el casino es un momento de relajación, de dejar el estrés a un lado. Son muchos los aspectos que debes tener en cuenta si quieres que las sesiones de juego sean lo más agradables posibles, y la música es uno de ellos. En este artículo hablaremos de la música que más habitualmente escuchan los jugadores mientras disfrutan de sus juegos favoritos en el casino.

Música más popular en los casinos

La música es un elemento básico de los casinos. Tanto si se trata de un casino físico, como de un casino online, la música siempre forma parte de las sesiones de juego. Algo interesante es que la música no será la misma en todos, sino que esta dependerá de la ciudad en la que esté el casino, sus costumbres y la legislación que haya sobre el uso de música con “copyright”. Por supuesto, si hablamos de un casino tradicional, los gustos del dueño son también importantes.

En el caso de que hablemos sobre un casino en dólares, dicho en otras palabras, aquellos que tienen un enfoque más internacional, la música que normalmente suena es jazz, indie, música instrumental, ya que esta relaja a los jugadores. Por regla general, la música que suena en los casinos siempre tiende a ser optimista, animada y rápida, lo cual hace que los jugadores estén de buen humor y esto les estimule y sigan jugando. No pienses que esto está mal, a fin de cuentas, los casinos son un negocio y lo que quieres es que los jugadores pasen el mayor tiempo posible en este. Influir en el humor de los jugadores es una práctica muy común en los casinos tradicionales y online.

Como podrás esperar, cada jugador puede llevar su propia música al casino, si la que se pone en este no le gusta. La música que más habitualmente suena y la que más disfrutan los jugadores es la música relajante. También hay que mencionar que, en casinos más pequeños, la cosa puede cambiar. Podemos encontrarnos pequeños locales o casinos online no muy grandes, en los que suene música pop, rap, hip-hop e incluso música tecno.

¿Hay música que hable sobre casinos?

Es muy frecuente que los jugadores busquen motivación antes de empezar sus sesiones de juego. Una forma de motivarse es escuchar música ambientada en el juego, música que cuente historias sobre casinos. A lo largo de la historia, se han escrito muchas canciones tratando este tema y algunas de ellas son verdaderos éxitos. Muchos grandes artistas han reconocido en algún momento de su vida que se sentían atraídos por el juego, de ahí que haya tantas canciones que hablen sobre este. Algunos grandes títulos son:

«Viva Las Vegas» de Elvis Presley

«Poker Face» de Lady Gaga

«Gambler» de Madonna

«The Ace of Spades» de Motorhead

«The House of the Rising Sun» de The Animals

«Snake Eyes» de Mumford and Sons

«Luck Be a Lady» de Frank Sinatra

«Wake me Up in Vegas» de Katy Perry

«A Little Less Conversation» de Elvis Presley «Deuces are Wild» de Aerosmith



Los mencionados en esta lista son tan solo unos cuantos ejemplos, puesto que la lista podría ser mucho más larga. No dudes en buscar en Internet canciones ambientadas en el juego y las apuestas si quieres completar esta lista. Dado el éxito que siempre ha tenido esta temática, es muy probable que alguno de tus cantantes o grupos favoritos tenga una canción ambientada en el juego.

Conclusión

La música y los casinos son dos cosas que siempre han ido muy de la mano. No se puede entender un casino, tanto tradicional como online, sin música. Es cierto que la música que suena en los casinos es muy variable, aunque esta tiende a ser agradable y fácil de escuchar. Si este estilo de música no es de tu agrado, no dudes en escuchar tu propia música. A fin de cuentas, jugar en un casino es una forma de pasar tu tiempo libre y si no disfrutas de la música que suena, tu experiencia no será tan gratificante.