Músicos y bandas que aparecen en tragaperras online

Los desarrolladores de las máquinas tragamonedas han expandido los géneros de juegos desde hace muchos años. Muchos creadores apuntan a inventar juegos basados en películas taquilleras, historias originales y bandas de música legendaria.

La música y los juegos de casino siempre han estado vinculados entre sí. Hoy en día hay muchas máquinas tragaperras que están dedicadas a cantantes, guitarristas, bandas de rock y épocas gloriosas. Cada creador decide enfocar su producto de diversas maneras. El objetivo principal es generar una tragamonedas interesante para los usuarios, con bonificaciones temáticas, música popular y mucho más. Los fanáticos de la música pueden descubrir dónde jugar a las mejores tragaperras online en bestonlinecasino.com

Pero ¿cuáles son esos juegos? y ¿Cómo influyen en el aumento de su popularidad?

Guns N’Roses por NetEnt

En los años noventa, esta banda musical se convirtió en uno de los mayores éxitos de la historia de la música. Con más de ciento cincuenta millones de discos vendidos, forman parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. En este juego, los desarrolladores utilizaron los temas más memorables para brindar una atmósfera inolvidable. La máquina contiene cinco carretes, veinte líneas de pago fijas, y varias rondas de bonificación temáticas. ¡Imperdible!

Jimi Hendrix por NetEnt

Este juego está dedicado a uno de los guitarristas más influyentes del mundo. A fines de los años sesenta, Jimi Hendrix revolucionó el mundo de la música y la cultura, y sus canciones son consideradas verdaderas obras maestras.

Esta máquina tragamonedas tiene cinco carretes con veinte líneas de pago, e incluye tres tipos de giros gratis, y una gran cantidad de opciones de bonificación.

Motörhead

Esta banda británica probablemente sea una de las mejores y más representativas del género de metal. Ace of Spades, uno de sus grandes éxitos, ha sido la puerta de entrada del juego para aquellos fanáticos de la vieja escuela.

Al igual que la tragamonedas dedicada a Jimi Hendrix, esta máquina se ha convertido en una forma de recordar y homenajear al bajista y líder de la banda, Lemmy Kilmister, fallecido en 2015.

Kiss

Desde la década del setenta, la banda de glam rock Kiss ha tenido una presencia indiscutida en la industria de la música. Los miembros de la banda han logrado equilibrar su merchandising con la venta de discos, tanto online como offline. El juego Kiss: Psycho Circus: The Nightmare Child, fue lanzado en 2000, acompañado con un cómic.

Ahora que ya no continúan juntos, las máquinas tragamonedas son una de las pocas formas en que los fanáticos tienen para interactuar con la banda. Si disfrutas de Kiss, ¿qué esperas para probar esta máquina tragaperras?

Elvis Presley

El Rey del Rock and Roll también ha sido inmortalizado en una tragamonedas en línea. Presley es considerado uno de los fundadores del rock and roll. Junto con el guitarrista Scotty Moore y el contrabandista Bill Black, creó el rockabilly, una fusión entre el rhythm and blues y la música country. Su éxito sin precedentes tanto en la escena músical como en Hollywood, lo ha convertido en una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX.

Si no puedes visitar Graceland ahora, los juegos de tragamonedas con temática de Elvis te ayudarán a vivir una experiencia nueva y única.

El juego fue diseñado por la compañía Williams Interactive. Podrás encontrar dos conjuntos de 2×2 rodillos y un conjunto de 3×6 carriles. En total, ¡son ochenta posibilidades para ganar!

Además de las canciones inolvidables, el juego recorre diferentes épocas de la larga e intensa carrera del Rey, a través de sus imágenes más icónicas.

Michael Jackson, el Rey del Pop

No es necesario presentar a Michael Jackson, ya que, sin dudas, es una de las figuras más intrigantes de la historia de la música pop. Si bien el músico ha estado en el ojo de la tormenta de varias historias controversiales, nadie duda de su talento como artista.

Michael Jackson King of Pop es una máquina tragamonedas gratuita que ofrece momentos de diversión y adrenalina, además de servir como homenaje. Los símbolos representativos son el sombrero, los guantes y los famosos zapatos con los que realizó “la caminata a la luna”. Este juego de casino cuenta con 5 carretes y 3 filas, con 25 líneas de pago. Ahora bien, es posible escuchar sus grandes obras musicales solo cuando giran los carretes. Para los fanáticos de su música, ¡esta tragaperras es la mejor opción!

En síntesis, los desarrolladores de juegos brindan cada vez más opciones, además de mejorar la calidad de sus productos. ¡Nada mejor que escuchar tu música preferida mientras disfrutas del juego!