New Order publicarán un directo en primavera de 2021

El pasado septiembre New Order lanzaban su primer sencillo en cinco años. “Be A Rebel”, que supone su regreso desde que en 2015 sorprendieran con Music Complete.

En “Be A Rebel” siguen la estela de la base bailable y sintética de este último lanzamiento, recuperan su habilidad para el pop y dejan a un lado los bajos tan Peter Hook característicos en su sonido que cada vez quedan más relegados a un segundo plano, siendo sustituidos por teclados.

Se especula que la canción había formado parte de Music Complete, quedando finalmente fuera y ahora ha sido recuperada en una nueva mezcla a cargo de Bernard Sumner. De momento se desconoce si será un single aislado o si estará incluida en un futuro lanzamiento de los de Manchester.

Lo que sí ha trascendido es que en abril tendremos nuevo directo de New Order, que recogerá un concierto celebrado en el Alexandra Palace londinense en 2018. Un show especial que verá la luz en DVD/Blu-Ray, CD, vinilo y que además de contener canciones de todas sus épocas, incluye hasta cuatro canciones de su anterior banda, Joy Division: ‘Disorder’, ‘Atmosphere’, ‘Decades’ y ‘Love Will Tear Us Apart’.

Estas serán las canciones que contenga:

‘Singularity’

‘Regret’

‘Love Vigilantes’

‘Ultraviolence’

‘Disorder’ (Joy Division)

‘Crystal’

‘Academic’

‘Your Silent Face’

‘Tutti Frutti’

‘Sub-Culture’

‘Bizarre Love Triangle’

‘Vanishing Point’

‘Waiting for the Sirens’ Call’

‘Plastic’

‘The Perfect Kiss’

‘True Faith’

‘Blue Monday’

‘Temptation’

Bis:

‘Atmosphere’ (Joy Division)

‘Decades’ (Joy Division)

‘Love Will Tear Us Apart’ (Joy Division)

Además, han compartido el vídeo de ‘Sub-Culture’: