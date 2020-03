Nick Cave & The Bad Seeds también posponen su gira

Como era de prever, Nick Cave & The Bad Seeds también se han visto obligados a posponer su gira que el próximo mes les traía a nuestro país.

La banda está de vuelta con el flamante Ghosteen, un álbum doble, al igual que ocurrió en 2004 con Abattoir Blues / The Lyre Of Orpheus (Mute/RCA). Un trabajo que ha sido grabado entre Malibú, Los Angeles, Brighton y Berlín y mezclado por Nick Cave, Warren Ellis, Lance Powell y Andrew Dominik en Los Ángeles un disco que presentarían en dos fechas muy especiales que han quedado pospuestas hasta nuevo aviso.

25 de abril de 2020: WiZink Center (Madrid)

26 de abril de 2020: Palau Sant Jordi (Barcelona)

Así lo confirma la promotora Doctor Music:

Nick Cave and The Bad Seeds se ven obligados a aplazar su gira por Europa y Reino Unido. Los conciertos previstos para el 25 de abril en el WiZink Center de Madrid y el día 26 en el Palau Sant Jordi de Barcelona quedan pospuestos. Estamos trabajando para poder confirmar nuevas fechas para estos shows lo antes posible. Las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas, por lo que no será necesario realizar ningún cambio.

Comunicado oficial Nick Cave and The Bad Seeds: “Hemos tomado la decisión de reprogramar la gira de Nick Cave and The Bad Seeds por Europa y Reino Unido. Si bien es muy decepcionante, creemos que esto es lo más adecuado para manteneros a todos lo más seguros posible. Estamos trabajando arduamente para reprogramar la gira y os daremos todos los detalles lo antes posible. Las entradas seguirán siendo válidas para los conciertos reprogramados. Os mandamos todo nuestro amor”. Nick Cave and The Bad Seeds.