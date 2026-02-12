Noches del Botánico cierra su cartel con OMEGA de Morente, Garbage, OMD y más

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Noches del Botánico anuncia el cartel completo de su próxima edición. El ciclo celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII (UCM) con 54 conciertos y más de 60 artistas, culminando una década en la que ha superado el millón de asistentes.

Tras un primer avance en diciembre y nuevas incorporaciones, incluidas fechas adicionales para Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Jean-Michel Jarre y Danny Elfman, el evento anuncia ahora su cartel completo con más de 65.000 entradas vendidas y nueve conciertos ya agotados, entre ellos los de Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian y Diana Krall, un hito sin precedentes en esta década de vida.

Nuevas confirmaciones

La edición conmemorativa combina regresos emblemáticos, como los de Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison por partida doble, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy o Pat Metheny. Debutarán en el Botánico aristas como Garbage, John Legend, OMD o The Kooks, además de una nutrida presencia latinoamericana y nacional, de Veintiuno y Shinova, a Babasónicos o Elvis Crespo.

Fiel a su vocación ecléctica y a un formato que integra música, gastronomía y espacios de encuentro en un entorno singular, el festival refuerza su modelo sostenible y urbano en colaboración con la Universidad Complutense, convertido desde hace tiempo en una de las citas imprescindibles del verano madrileño.

Así queda el Cartel de Noches del Botánico

Entradas para Noches del Botánico

Las entradas para las nuevas fechas confirmadas estarán disponibles a partir del martes 17 de febrero, a las 12:00 h del mediodía, y se podrán adquirir exclusivamente a través de nochesdelbotanico.com y en los puntos de venta de El Corte Inglés.