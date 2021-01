Noel Gallagher grabará canciones perdidas de Oasis sin Liam

El lío está servido. Hace un par de días Noel Gallagher daba la noticia que revolucionaba a los fans de Oasis.

El compositor ha confirmado sus planes de grabar un nuevo álbum de canciones perdidas de Oasis, sin contar con su hermano Liam.

El mayor de los Gallagher ha aprovechado la pandemia para examinar material antiguo y reveló que está listo para desempolvar y volver a grabar 14 pistas que nunca llegaron a ninguno de los álbumes de Oasis.

“He juntado las canciones adecuadas y había 14”, dijo al podcast de Matt Morgan. “Se quedaron en el camino de varios proyectos de los últimos años. Los voy a grabar. Algunos son bastante de la vieja escuela”.

El cantante agregó: “Estaba mirando la lista de canciones y pensando: ‘En realidad, maldita sea, no, me acercaría a esa canción de manera diferente’. Ha sido muy interesante”.

Recordemos que Noel Gallagher compartía hace pocas fechas una nueva canción llamada “We’re Gonna Get There In The End” de marcado tono pop: