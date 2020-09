Novedades Carminha – Tomavistas Extra (IFEMA) Madrid 26/07/2020

No era un sábado cualquiera. Se trataba de un sábado yendo a un concierto. Repito, un concierto y lo que esto conlleva en tiempos de pandemia. Una mezcla de incertidumbre entre si se cumplirán las medidas de seguridad y la emoción de poder escuchar música en directo de nuevo. Respecto a lo primero, el Tomavistas Extra aprobó con nota. Al aire libre, geles hidroalcohólicos, los miembros de la organización nos iban acompañando a las mesas uno a uno, manteniendo la distancia entre unos y otros, solo podías levantarte para ir al baño, pedías comida o bebida a través de una app, te lo traían y consumías en tu mesa con total seguridad. Respecto a lo segundo, no hay palabras para describir la sensación de volver a disfrutar de la música en directo. Sí, sentados y frenando constantemente tus impulsos. Pero merece la pena la adaptación, incluso terminas encontrando ese punto de humor observando todo tipo de coreografías. No imaginaba que podría haber tantas maneras de expresión desde un asiento. A las 19:30 abrieron las puertas y hacía bastante frío. Fuimos entrando en calor junto al DJ, Adrián Le Freak y El Cuerpo del Disco, formado por dos hermanos compostelanos, Yayo V y Eloi Vázquez.

Después llegó el momento. Ese momento en el que sabes que ya viene, que va a ocurrir. Los instrumentos y los músicos están preparados en el escenario. Va a empezar el concierto de Novedades Carminha. Hay aplausos y ruido, pero de repente, te alejas de allí y estás en silencio. Esos silencios que solo escuchas tú y preceden a un momento importante. Se para el tiempo y piensas que llevas mucho tiempo queriendo volver a vivir un momento así. De repente, vuelves porque empieza a sonar Andrea Bocelli y su “Con te partirò” y te pones nerviosa. Pero definitivamente estás de acuerdo en que esa canción es la perfecta para describir ese momento jodidamente épico que estás a punto de revivir.

Y aparece el cuarteto gallego, Novedades Carminha. Se notaba que ellos también tenían ganas de salir y volver a dialogar con el publico sobre la Juventud Infinita. Pedir Disimulando que Dios reparta Fuerte. Porque todos los allí presentes cantamos “Te quiero igual” y pedimos un poco más de “Cariñito” para la cultura. Y mandamos ánimos con un “Quiero verte bailar” a todos los barrios y distritos confinados de Madrid. Porque el camino (“A Santiago voy”) se está haciendo largo y difícil para todas y todos. Desde luego que la ayuda que recibe la cultura en este país no es “La mejor de Europa” pero los organizadores y protagonistas estuvieron a la altura de las circunstancias. Hicieron magia para poder conseguirlo. El público cantó con mascarilla, bailó sentado y disfrutó de temas tan pegadizos como “Ritmo en la sangre”, “Ya no te veo” y “Obsesionada”. Pero la canción “Antigua pero moderna” provocó coreográficas que no se estudian ni en las mejores universidades. Disfrutamos de esa pequeña dosis acapela de lo que viene siendo, nuestro “Capricho de Santiago”.

Llegó el tramo final con su nuevo tema “Mucho Nivel”. “Volverte a ver” y sus respectivos preliminares con un toque “Lento” para que todas y todos fuésemos acabando bailando y cantando el himno “Verbena”.

Una despedida emotiva porque todas y todos los allí presentes sabíamos que estábamos disfrutando de un bien preciado. Que se cuida poco, un sector que pide a gritos un poco de consideración y de respeto. Que se ha reinventado y ha demostrado por sí mismo que, con responsabilidad, se puede.

Fotos: Noelia Luis