Novelle Vague regresan a nuestros escenarios

La banda francesa Nouvelle Vague regresa a nuestro país con un reciente trabajo publicado, de título Should I Stay or Should I Go (PIAS). Nouvelle Vague no es una banda de versiones cualquiera, recordemos que, creados por Marc Collin y Olivier Libaux, destacaron desde el principio por dotar a clásicos del pot-punk y la new wave de un carácter jazzístico y ritmos afines a la bossa nova.

Además, siempre es un lujo ver a la banda en directo, por las armonías vocales, principalmente de Phoebe Killdeer y Mélanie Pain y por todo el despliegue instrumental. En el nuevo disco se pasan por su particular tamiz a gente como: Bauhaus, The Smiths, The Clash, Depeche Mode, o Duran Duran.

Las fechas para esta gira, propiciada por Fantaxtik y son las siguientes

11 de abril. Kafe Antzokia. Bilbao

12 de abril. Changó. Madrid

13 de abril. Sala Apolo 2. Barcelona

14 de abril. Sala Jerusalén. Valencia

