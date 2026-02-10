Nuevo disco de Pelícanos y próxima gira de presentación

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Pelícanos es un grupo formado en Basauri en 2021. Sus integrantes son Dani Bahillo, Asier Durán, Mikel Moreno e Iñigo Obes. En 2023 debutaron con un disco homónimo. Un álbum que tuvo continuación a finales del año pasado cuando salió Sin Límites Ni Expectativas, su nuevo disco, con el que esperan dar un salto en su evolución artística.

Este segundo álbum de Pelícanos contiene nueve canciones cuidadas que ellos definen como «viajes marinos sentimentales». Desde luego, el agua y todo lo que la rodea tiene bastante presencia en sus letras. Musicalmente ofrecen un sonido tranquilo, elaborado, suave y emotivo pero a la vez fuerte y con personalidad. Canciones como «Calafateador» dan a entender que estamos ante un grupo que busca su propio camino y que no busca imitar las últimas tendencias ni recurrir a clichés conocidos y exitosos. La presencia del piano, con esos ritmos que a veces parecen extraídos de un tango cabaretero o de una bossa nova, ayudan a marcar el terreno. Incluyen también un homenaje a Robe y Extremoduro con la canción «Pedestal».

A finales de febrero Pelícanos iniciarán una gira de presentación de su nuevo disco que, de momento, tiene estas fechas confirmadas:

28/02/2026 A Coruña (Café Tío Ovidio)

7/03/2026 Madrid (Sala Cadavra)

13/03/2026 Valladolid (Sala Asklepios)

14/03/2026 Burgos (El Sótano Cultural)

11/04/2026 Santander (Sala Niágara)

18/04/2026 Bilbao (Sala Blue – Santana 27)

24/04/2026 Zaragoza (Sala Z)

25/04/2026 Barcelona (Sala Continental)

Las entradas pueden obtenerse en este enlace de compra anticipada.

Y aquí tienes Sin Límites Ni Expectativas, el reciente segundo disco de Pelícanos.