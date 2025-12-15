Nuevo volumen del proyecto Rock and Colors

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Ana Ramos, conocida en los medios como Ana Musiclover, lanzó hace unos días el quinto volumen de su proyecto Rock And Colors, Música en Igualdad. Se trata de una colección ilustrada de libros musicales, perfecta para niños y niñas pero también para adultos, que fomentan la igualdad entre sexos a la vez que sirven para aprender sobre música popular desde los 60 hasta la actualidad. Una colección que ya se ha convertido en imprescindible en centros educativos, conservatorios, bibliotecas y proyectos culturales de toda España.

El proyecto Rock and Colors arrancó en 2020 con los volúmenes 1 y 2, y siguió con otras dos entregas (3 y 4) en 2021. El quinto volumen ha tenido que esperar cuatro años, un periodo en el que la polifacética Ana Ramos (además de escritora y periodista es actriz, cantante, locutora de radio, animadora de eventos, presentadora de televisión…) ha estado embarcada en otros proyectos. Este tiempo ha servido, además, para que la colección renueve su imagen con un diseño más cercano a la estética del cómic y un acabado más sofisticado.

Rock And Colors 5 incluye 26 artistas, 13 cantantes femeninas y 13 cantantes masculinos, con mini biografías acompañados de ilustraciones a todo color junto a otras en blanco y negro preparadas para colorear. El libro incluye además dos playlists (YouTube y Spotify) que amplifican la experiencia lectora, siguiendo la estructura de los volúmenes anteriores. También se ha publicado el cuaderno de ilustraciones en línea Rock And Colors 5. Un complemento perfecto al libro para colorearlo sin miedo a estropearlo. Al contrario de las anteriores entregas, en las que participaron hasta 75 ilustradores de 15 países, este quinto volumen ha sido ilustrado íntegramente por el artista argentino Andrés Rodríguez.

La colección Rock and Colors es perfecta para que los más jóvenes se introduzcan en el mundo del rock, el pop y la historia de la música popular en general, además de servir para el propósito que anuncia en su subtítulo: fomentar la igualdad entre sexos.

El libro está disponible en la página web de Ana Ramos, y también en Amazon. Es de suponer que llegará también a algunas librerías seleccionadas por todo el país.