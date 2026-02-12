OMEGA de Morente y Lagartija Nick vuelve a los escenarios

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Se cumplen 30 años de la publicación de OMEGA, obra que fundió el cante flamento de Enrique Morente, con el afilado afterpunk de Lagartija Nick. Todo comenzó cuando Antonio Arias, alma de Lagartija Nick y su hermano Jesús, mostraron a Morente el poema «La niña ahogada en un pozo» de Federico García Lorca musicalizado con «Helter Skelter» de The Beatles.

El cantaor vio la luz inmediatamente y decidió fusionarlo con un proyecto que ya tenía en mente: un homenaje a Leonard Cohen, su admirado amigo canadiense también devoto de Lorca. La ecuación era perfecta: Granada, Lorca, Cohen, Nueva York. La grabación fue un proceso caótico y apasionado que provocó crisis en ambos bandos; Lagartija Nick incluso perdió a Eric Jiménez durante el proceso. Sin embargo, el resultado trascendió cualquier tensión. Vicente Amigo, Tomatito, Cañizares, Isidro Muñoz y la propia Estrella Morente completaron un elenco de lujo que dio profundidad flamenca al experimento.

Los puristas del flamenco se llevaron las manos a la cabeza. «Molestar es necesario. Si no molestas a alguien, es que no estás arriesgando» afirmó Morente. Había nacido el mito, el disco que fusionaba cante jondo, rock, los versos lorquianos de «Poeta en Nueva York» y las composiciones de Leonard Cohen.

30 años de OMEGA

OMEGA sigue siendo un ovni en la discografía española, una obra maestra adelantada a su tiempo. Su influencia permanece intacta, pero paradójicamente solitaria, como un oasis al que pocos se han atrevido a acercarse para beber de sus aguas. En 2016, sus tres hijos celebraron tres conciertos por su 20 aniversario, este 2026 llega una nueva oportunidad de celebrarlo en directo en una gira que juntará a Lagartija Nick con Kiki Morente y amigos.

Como anuncian:

30 años después de la publicación de Omega renace la verdad de un disco y un trabajo imprescindible. Un pronunciamiento musical que cambió para siempre la música en este país. Incomprendido, ignorado e infravalorado en su momento. Omega no sólo es un disco, es la lucha de unos artistas defendiendo ese trabajo contra viento y marea.

Kiki Morente representa ahora la juventud y la perspectiva dentro de Omega. Desde su mirada de niño en 1996 a su responsabilidad de 2026. Lagartija Nick simboliza ahora la experiencia, lo viejo en busca del alma joven del proyecto. Vuelve a modificar su estructura.

El espectáculo:

Omega 30 aniversario se basa en los diferentes encuentros artísticos que representa el disco. Los encuentros se superponen, Morente-Cohen, Morente-Lagartija Nick, Morente-Cohen-Lagartija Nick. Y Lorca como maestro de ceremonias.

El disco Omega se representa en directo casi por completo, ampliado por las canciones que quedaron fuera del disco pero muy dentro del espectáculo. Una revisión desde los más profundo para sublimar la esencia de un proyecto rupturista y transformador.

La primera fecha confirmada es el 3 de junio dentro de Noches del Botánico.

