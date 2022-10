Os presentamos el nuevo álbum de Last Titans

Last Titans es un grupo de pop punk formado en 2016 en Gijón (Asturias). Sus componentes son Alex (voz), Red (guitarra, segunda voz y coros), Sergio (guitarra), Mario (batería y coros) y Dani (bajo). Su música es una apuesta clara por el punk rock más melódico y el pop punk.

Hasta la fecha Last Titans han publicado dos EPs, Rise of the Last Titans (2016) y Punk is Dead (2019). Hace escasas semanas acaban de lanzar su primer disco en formato largo, Hibernation Summer. El disco, grabado y masterizado por Diego Teksuo, incluye 13 canciones que beben de las raíces del pop punk californiano de los 90 y 2000 y que recuerdan a clásicos de la época dorada del género como Sum 41, Simple Plan, Green Day o Zebrahead. Desde los apenas 30 segundos de la intro, «Seagulls», el disco pone las cartas sobre la mesa: velocidad y contundencia. Todo ello, por supuesto, sin descuidar su vena melódica que tanto les representa. Incluso se permiten dejar la potente percusión que caracteriza al resto de temas fuera de «Game boy pocket», que incluso así funciona y no desentona en el conjunto. En cuanto a las letras, hay un poco de todo: introspección, nostalgia, amor y desamor, reivindicación y hasta un «extractor de aire».

El pasado 30 de septiembre Last Titans estuvieron presentando sus nuevas canciones en Gijón, en la sala Dilema Indie Club. Una actuación que supuso el punto de partida de una gira con la que van a recorrer buena parte de las principales ciudades del norte de la Península. Además en 2023 planean hacer una gira a mayor escala que les llevará por todo el país.

A continuación puedes escuchar Hibernation Summer, el nuevo disco y primer LP de Last Titans.

