Paco Te Quiero comparten ‘sólo contigo’, que estará en su disco de debut
Descubrimos a Paco Te Quiero hace tres años, cuando se colaron en nuestra Playlist Emergente de la Semana, una banda surge en Barcelona en 2022, cuando cinco amigos de la escuela de cine deciden dejar las cámaras para formar una banda que hoy ya suma seis integrantes tras la incorporación del teclado.
Con Gloria y Lucía a las voces, Frans a la guitarra, Nacho al teclado, Joan al bajo e Iosu a la batería, el proyecto ha evolucionado de experimento entre colegas a formación sólida. Tras tres EPs, el grupo ha afinado un sonido propio que combina dream pop, indie noventero y shoegaze, con guitarras envolventes, sintetizadores en capas y melodías suspendidas entre la nostalgia y la electricidad. En directo, esa ensoñación se convierte en una descarga intensa y distorsionada, cercana a referentes como Alvvays, The Pains of Being Pure at Heart o Los Punsetes.
La banda acaba de grabar su primer álbum, un debut que nos devuelve una foto fija de su evolución y que incluirá canciones como las recientes «Qué más da», «Iphone», «LIMFJORDEN» y esta nueva «Sólo contigo».