Pearl Jam estrenan el vídeo de ‘Superblood Wolfmoon’

Pearl Jam estrenaron hace pocos días el segundo adelanto del que será su nuevo disco. “Superblood Wolfmoon” es la canción elegida, de toque más épico y rockero que su antecesora, una “Dance of the Clairvoyants” que dejó algo descolocados a sus fans.

La canción formará parte de Gigaton, la continuación de Lightning Bolt (2013). Su guitarrista Mike McCeady adelantó que habían tardado años en preparar su nuevo disco y que el resultado le encantaba. Por su parte Mike McCready explicaba en la web oficial del grupo: “Hacer este disco fue un largo viaje. Era emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también un mapa de ruta emocionante y experimental para la redención musical. La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de una conexión humana en estos tiempos “.

Ahora Pearl Jam estrenan un curioso videoclip para “Superblood Wolfmoon”, un vídeo animado a cargo de Tiny Concert y dirigido por Keith Ross.

Te recordamos el tracklist que incluirá Gigaton:

Who Ever Said

Superblood Wolfmoon

Dance of the Clairvoyants

Quick Escape

Alright

Seven O’Clock

Never Destination

Take the Long Way

Buckle Up

Come Then Goes

Retrograde

River Cross

El tour arrancará el 18 de marzo en Toronto (Canadá) y el mes de julio llegará a Europa. ¿Habrá alguna parada en España? Mira los días libres y haz cábalas. Aquí puedes comprar entradas y consultar las fechas.