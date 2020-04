Perfume Genius estrena remezcla de ‘On the floor’ hecha por Initial Talk

El mes pasado, Perfume Genius (Mike Hadreas), compartió el single ‘On The Floor’, que forma parte de su próximo álbum, Set My Heart On Fire Immediately, que será publicado el 15 de mayo a través de Matador/Popstock! Hoy lanza un remix de la canción, producido por el productor establecido en Tokyo, Initial Talk, que ha hecho remixes para Rihanna, Lady Gaga y, más recientemente, Dua Lipa. Es conocido por dotar a sus mixes de unos sonidos de la época de los 80 de la MTV. ‘On The Floor’ se rediseña como una canción de discoteca, que se encuentra en algún lugar entre Prince y Pet Shop Boys.

‘On the Floor’ es, en su versión original, una canción de pop fiestero que juega con los temas del LP de amor, sexo, memoria y cuerpo, canalizando mitos de la música popular a la vez que creando los suyos propios.

Set My Heart On Fire Immediately cuenta con la producción de Blake Mills, ganador de un GRAMMY y con la colaboración de Jim Keltner, Pino Palladino, Matt Chamberlin y Rob Moose. Fue grabado en Los Ángeles, donde Perfume Genius reside desde 2017 junto a su pareja y colaborador habitual Alan Wyffels.



El álbum explora y subvierte el concepto de masculinidad y los roles tradicionales de género: “Quería sentirme más abierto, libre y salvaje”, explica Haydrea, “y estoy en un momento en el que esos sentimientos son muy cercanos, pero pueden llegar a trastornarme. Escribí estas canciones como una manera de ejercitar mi paciencia y mi consideración – para convertir todos estos pensamientos caóticos en algo cálido, pensado y reconfortante”.