Pet Shop Boys publican en CD y DVD su concierto Discovery: Live in Rio 1994

Pet Shop Boys, que el pasado año lanzaban Hotspot, anuncia el lanzamiento en formatos DVD y 2CD de su concierto Discovery: Live in Rio 1994, grabado durante los últimos días de su gira de 1994 en Singapur, Australia y América Latina. Se publicará el 23 de abril de 2021.

Publicado en el pasado sólo en formato VHS, esta es la primera vez que sus fans podrán vivir este espectacular concierto en DVD y escuchar el audio en CD. El programa fue filmado por el director brasileño Roberto Berliner con un equipo de televisión local en diciembre de 1994 frente a un público absolutamente enfervorizado en Río durante la primera visita dePet Shop Boys a Brasil.

La lista de canciones incluye éxitos clásicos como ‘West End girls’, ‘Suburbia’, ‘Being Boring’, ‘Go West’, ‘Rent’ y ‘Always on my mind’, así como hits más contemporáneos que incluyen “One in a Million” / ‘Mr Vain’, ‘Left to my own devices”/”Rhythm of the night”, o una versión de “Girls and boys” de Blur son algunas de las canciones más destacadas de este espectacular concierto.

El DVD y el doble CD documentan un espectáculo muy diferente al de las dos giras pioneras que lo precedieron en 1989 y 1991. Tras el lanzamiento de sus álbumes “Very” y “Disco 2”, Pet Shop Boys decidió concentrar sus dos horas de show en canciones uptempo con un toque de festivo, inspiradas en las visitas al club de house underground de Nueva York, Sound Factory Bar. “Discovery” muestra a Pet Shop Boys en su mejor momento acompañados de cuatro bailarines, la cantante Katie Kissoon y dos percusionistas latinos, experimentando la espontaneidad como nunca antes lo habían hecho.