Pink Floyd editan el histórico Live At Knebworth 1990

Warner Music edita Pink Floyd Live At Knebworth 1990 por primera vez en CD, doble vinilo y plataformas digitales el 30 de abril de 2021. El concierto fue parte de la actuación repleta de estrellas de los Silver Clef Winners de 1990 en Knebworth House, Hertfordshire, encabezada por Pink Floyd.

Pink Floyd encabezó la lista de artistas de este gran concierto, que incluía a Paul McCartney, Dire Straits, Genesis, Phil Collins, Mark Knopfler, Robert Plant (con Jimmy Page), Cliff Richard, Eric Clapton y Tears For Fears. Alrededor de 120.000 fans de la música vieron a estos gigantes del rock aparecer en el escenario sagrado de Knebworth, todo ello a favor de la organización benéfica Nordoff Robbins, cuyos beneficios se destinaron a la creación de la escuela BRIT. El concierto se transmitió a nivel mundial en MTV.

Nick Mason recuerda el concierto: “Hay algo especial en Knebworth. Todos conservamos muy buenos recuerdos de tocar allí en los 70, y este espectáculo no fue diferente. Como chico del norte de Londres, esto era casi como jugar en casa, pero con el placer adicional de ver la banda reunirse después de una mega gira que había durado más de un año. También fue una oportunidad para disfrutar de la maravillosa actuación de Candy Dulfer; yo había sido fan de ella durante bastante tiempo, y fue una pena que no tuviéramos la oportunidad de contar con ella para más. También tuvimos a nuestro querido amigo Michael Kamen como invitado. Michael había contribuido mucho a PF durante los diez años anteriores, es genial tener algo de su interpretación en la grabación”.

Pink Floyd, David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright, se unieron al escenario con miembros de su banda de directo, incluidos Guy Pratt, Jon Carin, Tim Renwick y Gary Wallis. Los coros vinieron de Durga McBroom, Sam Brown y su madre Vicki, y (la vocalista original de The Great Gig In The Sky) Clare Torry. Pink Floyd también dio la bienvenida a músicos invitados, incluida la saxofonista Candy Dulfer y el teclista y compositor Michael Kamen.

David Gilmour y Andy Jackson han remezclado el audio de este icónico concierto con las siete pistas interpretadas ese día, y el álbum presenta nuevas ilustraciones tomadas por el colaborador de Floyd Aubrey ‘Po’ Powell de Hipgnosis y diseñado por Peter Curzon de Storm Studios. El concierto, inédito hasta que apareció en la caja The Later Years publicada en 2019, ahora está disponible por primera vez en CD, doble vinilo, y digital.