Placebo también estarán en Bilbao BBK y Cruïlla Barcelona

Placebo vuelven a la carretera después de haber estado celebrando sus 20 años de carrera. Los de Brian Molko regresan a los escenarios en una gira de festivales que aparte de traerles a la quinta edición del Mad Cool, suma fechas en Bilbao BBK Live y Cruïlla Barcelona.

Su primera fecha será en la ciudad condal, dentro de Cruïlla Barcelona, el viernes 3 de julio, acompañados por Txarango, Of Monsters And Men, Seeed, Fuel Fandango y más. En Mad Cool actuarán el miércoles 8 de julio junto a Taylor Swift, Twenty One Pilots, Wolf Alice, Angel Olsen, Yungblud y Ashnikko, entre otros. Un día más tarde estarán en el Bilbao BBK Live compartiendo cartel Kendrick Lamar, Caribou, The Rapture, La Bien Querida, Perfume Genius, Stella Donnelly y otros.

Han pasado seis años desde que Placebo lanzaran Loud Like Love (2014) y todo hace suponer que no pasará mucho tiempo hasta que tengamos su continuación, ya que nunca habían demorado tanto una entrega desde que debutaran en 1996 con aquel Placebo (1996).

Por tanto Molko y Stefan Olsdal, quien recordemos tiene un interesante proyecto paralelo junto a Digital 21, recuperan la actividad y es el momento de volver a engrasar la maquinaria.