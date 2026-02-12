Primavera Sound Barcelona agota sus entradas a cuatro meses vista

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Primavera Sound Barcelona ha colgado el cartel de “sold out” cuatro meses antes de su celebración, agotando tanto los abonos como las entradas de día para su 24ª edición por segundo año consecutivo.

El festival, que se celebrará del 4 al 6 de junio en el Parc del Fòrum, confirma así su posición como una de las citas musicales más sólidas y esperadas del calendario internacional. El cartel, encabezado por The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae y My Bloody Valentine, vuelve a apostar por una convivencia de estéticas que va del rock distorsionado al pop global, la electrónica avanzada y los nuevos lenguajes urbanos.

Además de las jornadas principales del 4, 5 y 6 de junio, el festival se ampliará con una jornada inaugural gratuita el miércoles 3, en el Parc del Fòrum, con Wet Leg, Guitarricadelafuente, Yard Act y Ouineta. El domingo 7, la clausura llegará con la fiesta electrónica Primavera Bits y los sets de Carl Cox, Joseph Capriati, BLOND:ISH y Greta.

Así queda Primavera Sound 2026 por días