Primeras fechas de la gira 30 aniversario de La Habitación Roja

La Habitación Roja celebra tres décadas de trayectoria con “Los mejores años de nuestra vida”, una gira concebida como homenaje a 30 años de canciones, conciertos y emociones compartidas.

Formados en Valencia en 1995 por Jorge Martí y José Marco, el grupo se ha consolidado como uno de los grandes referentes del indie rock nacional, firmando una discografía repleta de himnos generacionales y una evolución constante que los llevó a trabajar con sellos clave de la escena y a colaborar con figuras como Steve Albini, además de acumular premios y reconocimientos que certifican su peso en la música española.

Ese recorrido encuentra una síntesis especialmente luminosa en Crear (lee aquí nuestra reseña), su decimocuarto álbum de estudio, un trabajo que reafirma la vigencia creativa de la banda y condensa algunas de las mejores canciones de su carrera. Temas como “Las Olas”, “Crear siempre es mejor que destruir” o “La vida fluyendo” dialogan con su legado desde la madurez, manteniendo intactas sus señas de identidad: melodías melancólicas, letras hondas y guitarras evocadoras.

Dedicado a sus madres, cuya imagen preside la portada, el disco funciona como una declaración de principios vital y artística, subrayando la idea de la música como forma de vida y de la creación como un acto de resistencia y continuidad.

Toma nota de las primeras fechas de La Habitación Roja

16/01/26 | MADRID | TEATRO CIRCO PRICE

14/02/26 | ZARAGOZA | TEATRO DE LAS ESQUINAS

27/02/26 | GETXO | MUXIKEBARRI

27/03/26 | BARCELONA | SALA SALAMANDRA

22/05/26 | VALENCIA | PALAU DE LA MÚSICA

Escucha ‘Los mejores años de nuestra vida’ de La Habitación Roja