Quique González anuncia disco con versiones de Juan Perro, Carlos Cano, Kiko Veneno y más

Quique González lanzará el próximo 3 de noviembre una colección de ocho versiones íntimas que llegan después de Sur del Valle (2021) y que acompañará al recopilatorio con el que celebra sus 25 años en la música.

Como comenta: «Decía Dylan que a los músicos se les conoce por las canciones que versionan. Quería encontrar un espacio para jugar con algunas que me marcaron o que llevaba tiempo queriéndolas hincar el diente, o que alguien me descubrió apenas días antes de las sesiones de grabación o que simplemente he tocado en directo en algún momento. Elegir algunos títulos inesperados y huir de las versiones más previsibles. Quería que sirviera también como laboratorio de pruebas para la próxima visita al estudio con mis canciones nuevas. Sin el cuestionamiento y la presión que siento al trabajar con el material recién pulido y todavía por cocinarse. Hacer esto con un sentido lúdico sin perder profundidad ni emoción. Quería que sonara espontáneo y libre, pero con una idea común, aunque tampoco muy desarrollada, de hacia dónde nos dirigíamos. No pervertir las canciones pero darles una vuelta de tuerca a algunas para llevármelas a mi terreno. Hacer un disco de versiones que no pareciera un disco de versiones. Grabarlo en cuatro días y con pocos recordings. Que se convirtiera en la primera entrega de una serie de grabaciones que podríamos realizar cada cierto tiempo entre disco y disco pensando quizás en diferentes conceptos y temáticas»

La primera de estas interpretaciones es el sencillo «A la Media Luna», una canción original de los hermanos Auserón que Juan Perro incluyó en su segundo álbum en solitario, La Huella Sonora (BMG-Ariola, 1997).

Escucha ‘A Media Luna’ de Quique Gonzáez

Estas serán las canciones de ‘Copas de Yate’ de Quique González

1. A la media luna – Juan Perro

2. Fractales – Josele Santiago

3. Jacques – Luis Eduardo Aute

4. De mí – Charly García

5. La casa cuartel – Kiko Veneno

6. Herida y cicatriz – Fabián D Cuesta

7. ¿Qué es lo que será? – Carlos Cano

8. Tócala, Uli – Gabinete Caligari