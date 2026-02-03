Rubén Nasville debuta con el álbum Oxígeno

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Rubén Nasville es un músico y compositor zaragozano que a finales de 2025 publicó su primer álbum, Oxígeno. Un disco de rock melódico pero efusivo y potente, en castellano, que ha sido producido por David Santisteban y mezclado y masterizado por Luis del Toro. La grabación se llevó a cabo en Estudio Uno, Plan B Studio y Estudio Le Goliat. Lo publica SonicDad. Rubén se da a conocer con 8 canciones que remiten al rock nacional más pegadizo de gente como Leiva o Quique González. El disco salió en una cuidada edición en vinilo, con diseño de Rubén Chumillas y fotos de Silvia Peña, que puede adquirirse en la página web de su autor.

Rubén Nasville va alternando en este primer LP canciones más efervescentes y poderosas con medios tiempos, mostrando que se desenvuelve con la misma soltura en los temas más épicos que en las distancias algo más cortas. Entre los primeros destaca «Huracán», con sus coros y su pegadizo estribillo. Una canción perfecta para ser coreada en sus directos y que que cuenta con la colaboración de Litus. En un estilo más contenido se mueve «Finisterre», otro de los momentos destacados del disco, con un mensaje de esperanza y sanación que se repite en alguna canción más a lo largo del álbum, como en «Volveremos a Madrid».

En la categoría de canciones con mucho fondo y rebosantes de energía están también «Viento del norte» y «Fotos a contraluz». Ambas contienen magníficos estribillos y un aire de música de carretera, de tragar polvo huyendo de algún sitio con un descapotable. Algo así, aunque con techo en el coche, se puede ver en el videoclip de «Fotos a contraluz» en el que participa el actor Pepe Lorente.

En resumen, Oxígeno es un disco que transmite energía y fuerza, ganas de resurgir después de transitar por la incertidumbre. En Oxígeno han participado, además de Rubén Nasville, numerosos músicos que han aportado su pericia al piano, batería, bajo, guitarra y también instrumentos de viento.

A continuación puedes escuchar Oxígeno, el debut en formato largo de Rubén Nasville.