Santero y los Muchachos – Royal Cantina (Autoeditado, 2022)

¡Damas y caballeros, bienvenidos a la Cantina de la Santería! Con estas palabras la banda valenciana Santero y los Muchachos suele dar presentación en sus últimos conciertos a las nuevas canciones que componen este álbum doble que hoy ve la luz en su integridad. Royal viene a completar la primera parte del álbum que se publicó el pasado mes de julio, Cantina. Dos álbumes, uno eléctrico y otro acústico, respectivamente, que dan forma a lo que finalmente se titula Royal Cantina.

Esta segunda entrega consta de nueve cortes con melodías tan coloridas, que te dejan embobado a su paso. Son elegantes ritmos y cuidados medios tiempos que aluden al amor -al de pareja y al personal-, al valor por uno mismo, a reconquistarse, a la autoestima o a poner en valor la valentía del ser humano. Toda una declaración de intenciones, en la que la música sigue siendo exquisita, destacando, además, la voz de Miguel Ángel, que como suele ocurrir con otros músicos, hila cada vez más fino al componer, adaptándose a su modulación. Canta con más corpulencia y armonía, sin dejar de lado ese timbre tan característico de los Escrivá.

El álbum está repleto, como siempre, de guiños a muchos de los grandes: The Kinks, Rolling Stones, Linda Ronstadt, Beatles, Creedence, Jimi Hendrix, Tom Petty and the Heartbreakers o incluso a sus compadres Los Zigarros. Pequeños homenajes que visten de elegancia unas canciones en las que es un placer bucear. Si lo hacéis iréis encontrando esas perlas que sirven de guía (y por supuesto de disfrute) en la escucha del álbum.

El disco vino precedido por un par de singles; el primero “Complicado” una de las muchas melodías que guardan en sus cajones, de esas que componían con su padre (Pepe Escrivá, músico de toda la vida militante en los Topson y aún en activo en otras bandas) y a las que recurren al menos una vez en cada álbum. Eligen una de esas balas de recámara para, con los ajustes de música y de letra pertinentes, ponerla bien guapa para sacarla a bailar. El segundo single, publicado la semana pasada, fue “Sálvame de mí”, tema que se postula como gancho más mordaz para sonar en las ondas a todo trapo. Un cañonazo escrito con sangre que arranca con un riff de guitarra sugerente y evocador y que va ganado fuerza en cada nota, para terminar con unos vientos que bien pueden recordar a los de “El Tonto Simón” de Radio Futura. Y que, por cierto, viene acompañado del pertinente videoclip, protagonizado por el actor malagueño Canco Rodríguez y la banda al completo engalanada para la ocasión.

Estas y todas las demás grandes canciones que contiene, hacen de Royal Cantina uno de esos álbumes a los que, si se les presta la atención oportuna y se les da un poquito de cariño, te lo devuelven con creces. Está parido con honestidad y con amor. Llega para llenarnos de emociones y ofrecernos momentos felices. De modo que es un trabajo digno de incluir en ese catálogo de pildorazos al que recurrimos cuando necesitamos un poco de magia para endulzarnos los oídos, y el alma.¡Larga vida al rock reposado!

Escucha Santero y los Muchachos – Royal Cantina