¿Por qué se debe escuchar música, mientras se juega en un casino online?

Los casinos están diseñados para crear un ambiente de diversión y de relax para que los jugadores puedan jugar a gusto. En los casinos físicos, no hay relojes para que los usuarios no se preocupen por el tiempo. La iluminación y temperatura están acordes para la comodidad de los jugadores. La música juega un papel clave, ya que se sabe que las melodías adecuadas pueden llegar a influir en el estado de animo de las personas. Por eso durante el día, suena música ambiental para mantener relajado a los jugadores, y por la noche, ponen música más animada como canciones conocidas de Rock y de Pop. El volumen de las melodías es otro factor importante; está demostrado que subir el volumen del audio de ambiente en un lugar, hace que los clientes se quieran ir más rápido; por tanto, este concepto que se puede trasladar a los casinos.

Actualmente no todas las personas quieren ir a un casino físico para disfrutar de su juego favorito. Ahora muchos prefieren quedarse en casa y escoger los mejores casinos online a través de páginas especializadas, como casinoonlineespaña.es, ya que ofrecen un amplio catálogo con los mejores casinos de España y lo que tienen para ofrecer a sus jugadores. Está demostrado que, al decidir quedarse en casa, la mayoría de la gente enciende la música para crear un aura más agradable en el ambiente. Igual los que juegan en casinos online desde su hogar que, así como pueden escoger el sitio donde deseen jugar y el juego de su preferencia, pueden elegir su género de música preferido, con la finalidad de sentirse más animados o para aumentar su concentración y por tanto sus probabilidades de conseguir alguna ventaja.

Los juegos de casinos online tienen música de fondo, que muchas veces, van con la temática del título; por ejemplo, si una máquina tragaperras es de una película de súper héroes, las canciones que tendrán de fondo serán los soundtracks de la película en cuestión, o si más bien es una máquina tragaperras inspirada en una banda de rock, los jugadores escucharan las canciones más populares de esta.

Los jugadores tienen la oportunidad de silenciar el sonido de fondo, si no es de su agrado, esto no se podría hacer en un casino físico, ya que eventualmente pondrán canciones que no sean del gusto de los jugadores. La excepción al privilegio de escoger que escuchar en los casinos online son las mesas de juegos en vivo. La intención de esta modalidad de juego es que los usuarios experimenten el ambiente del casino físico, incluyendo la posibilidad de conversar con los otros jugadores y el crupier, a través de los chats en vivo, por lo que para ello escuchar música sería un ente distractor.

Aquellos jugadores que quieran sentir el ambiente de un casino, en la comodidad de su casa, pueden poner música ambiental para asemejar a las canciones llenas de paz, armonía y tranquilidad que rodean a los casinos más glamurosos del mundo. Algunos de los géneros musicales más utilizados en los casinos físicos son el jazz y el lounge. Para muchas personas la música es una manera de viajar. En el caso del jazz, los expertos coinciden en que, con solo escuchar unas notas de las canciones clásicas de este género, pueden transportarse a al barrio Storyville en Luisiana, New Orleans, donde nació este estilo musical. El jazz tiene sus raíces en las canciones que cantaban los esclavos provenientes del occidente de África para trabajar en las grandes plantaciones algodoneras. Estos sonidos evolucionaron y vieron en el saxo, durante la década del 50 principalmente, un vehículo perfecto para complementar un sonido cargado de sensibilidad y dolor.

Aunque no nació New Orleans, uno de los artistas más influyente del género es John Coltrane, quien cautivó a propios y extraños con su saxo, y recientemente se reeditó su primer álbum, titulado “GIANT STEPS: 60th ANNIVERSARY DELUXE EDITION”.

El lounge es la segunda opción más popular utilizada por los casinos para tener un sonido placentero mientras se apuesta. Se puede traducir esta palabra como vestíbulo o salón de descanso, área del hotel donde las personas se pueden sentar a tomar algo o conversar, con una música suave de fondo. Por lo tanto, este género musical, es ideal para que las personas se sientan relajadas mientras disfrutan de un buen momento. El lounge es una variación del jazz que se caracteriza por tener ritmos sensuales, en contraste con el jazz clásico de la década de los años 50, así como también por poseer una gran cantidad de sonidos del Swing y el Big Band.

Si bien estar en la tranquilidad del hogar jugando en los mejores casinos online, mientras se escucha nuestra música favorita es un momento de máxima felicidad; los casinos físicos tienen una opción de distracción insuperable, sobre todo en ciudades como Las Vegas. A la opción de las apuestas se le suma poder observar espectáculos en vivo con los artistas más reconocido del mundo. En los casinos de la “Ciudad del pecado” se han presentado cantantes legendarios del género masculino como Frank Sinatra y Elvis Presley resultando en shows muy exitosos. Sin embargo, en la actualidad las mujeres son las que deslumbran en los escenarios de los casinos más populares de Las Vegas, ya que artistas de la talla de Britney Spears, Celine Dion, Cher y Mariah Carey, con sus respectivos show, cuentan con una amplia audiencia.