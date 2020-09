Se filtra que Bruce Springsteen publica disco el próximo mes

Bruce Springsteen vuelve por sorpresa. Ha pasado tan solo un año desde que entregara el discreto Western Stars, que fue editado a través de Columbia Records y producido por Ron Aniello, quien además participaba tocando diversos instrumentos.

Parece que alguien por error subió a diversas tiendas online, como Amazon UK un disco llamado Letter To You, que supuestamente será publicado el 23 de octubre. Al poco fue eliminado, pero la web de aristas de New Yersey NJArts.net confirma que el álbum es real e incluso adelante que esta será su lista de canciones:

01 “One Minute You’re Here”

02 “Letter To You”

03 “Burnin Train”

04 “Janey Needs A Shooter”

05 “Last Man Standing”

06 “The Power Of Prayer”

07 “House Of A Thousand Guitars”

08 “Rainmaker”

09 “If I Was The Priest”

10 “Ghosts”

11 “Song For Orphans”

12 “I’ll See You In My Dreams”

“Janey Needs A Shooter”, “If I Was The Priest” y “Song For Orphans” son grabaciones de canciones antiguas inéditas, y “House Of A Thousand Guitars” puede ser o no una versión de Willie Nile. El álbum fue producido por Bruce Springsteen y de nuevo por Ron Aniello, y todos los miembros actuales de E Street Band tocan en él. Hay un rumor de que el primer single está al caer.