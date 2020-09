Sergi debuta con un EP titulado Noche

Sergi es el nombre artístico que ha escogido para su carrera musical Sergi Ibor, un artista, cantante, compositor y productor nacido en Lleida en 1995 pero residente en Madrid. El año pasado lanzó su primer single, “Tormenta”, y este 2020 ha publicado su primer disco, un EP titulado Noche que contiene cuatro temas propios: “Tormenta”, “Aire”, “Despierto” y “Para siempre”.

Sergi cuenta esto sobre su EP de debut, cuyo mensaje, dice su autor, reside en mantenerse fiel a uno mismo a pesar de todas las circunstancias.

“Hace 5 años, entre los cientos de fragmentos y melodías que tenía compuestas, empecé a tejer un grupo de canciones que me presentarían como artista. No sabía qué expresarían exactamente, solo que quería que se reflejase en ellas la fuerza necesaria que se requiere para perseguir un sueño complicado en solitario por si alguien pudiera sentirse inspirado, de la misma forma en la que en mi adolescencia yo buscaba referentes ‘distintos’ que luchasen por su sueño contra todo pronóstico. De todos esos fragmentos y composiciones quedaron 4 canciones que, como el paso del atardecer al amanecer, reflejan una transición personal y la historia de mi vida. Sin quererlo, también muestran el largo camino que ha supuesto preparar este proyecto, retrasado por distintos factores a través de los años, y la evolución de mi voz. No son mis canciones más modernas o ambiciosas, pero son tan reales como la historia que cuentan“.

Las canciones de Sergi son intimistas, soportadas principalmente por un piano que colabora con otros instrumentos y efectos sonoros pero que marca ese tono personal y profundo del disco. En su primer single, “Tormenta”, la placidez del inicio acaba desembocando en un tema casi de baile, pero en “Aire” la voz de Sergi y el piano son prácticamente únicos protagonistas. En “Despierto” vuelve a ensayar ese crescendo de Tormenta, un viaje de menos a más que, por lo que nos cuenta, parecería reflejar ese ascenso después de la caída que se atisba tras las letras y tras la historia personal de su autor. En “Para siempre” ambas tendencias, la más introspectiva y la más animosa, se encuentran en perfecto equilibrio.

A continuación puedes escuchar Noche, el primer EP de Sergi.

(las fotos de Sergi son obra de Noelia Ávila)