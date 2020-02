Skunk Anansie celebran su 25 aniversario en nuestro país

Celebrando en 2019 un cuarto de siglo en activo desde su formación en 1994 en los sótanos de Londres con el lanzamiento de su álbum ‘25LIVE @ 25’, los iconos del rock británico Skunk Anansie han anunciado su regreso a la carretera con una importante gira por Europa que hará cuatro paradas en Barcelona, Madrid, Santiago y Bilbao el próximo mes de noviembre.

Los últimos 25 años han visto a la banda aclamada internacionalmente como una de las mejores formaciones de rock británicas de todos los tiempos, mientras que Skin se ha convertido en una de las intérpretes femeninas más emblemáticas del mundo, activista y pionera en la industria musical, musa de diseñadores y, en definitiva, un modelo a seguir para las mujeres de todo el planeta.

El año pasado, Skunk Anansie lanzaron su primer tema nuevo en tres años con la brillante canción “What You Do For Love”, y hace apenas una semana ha visto la luz “This Means War”, acompañado de un sorprendente vídeo filmado en su show principal en Polonia el año pasado frente a 800.000 personas y en el que se advierte toda la fuerza de su directo.

Pocas bandas habitan el escenario como Skunk Anansie. Sus emocionantes espectáculos en vivo son un huracán de energía, ruido y personalidad, en una exhortación a convertirse en parte de algo tan grande que es imposible de resistir.

Toma nota de las fechas de la gira de Skunk Anansie:

7 de noviembre de 2020

BARCELONA, Razzmatazz

8 de noviembre de 2020

MADRID, La Riviera

12 de noviembre de 2020

SANTIAGO DE COMPOSTELA, Capitol

13 de noviembre de 2020

BILBAO, Santana 27

Entradas ya a la venta

Venta: www.lasttour.net