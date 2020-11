Sorteamos 10 recopilatorios del sello ‘You Are The Cosmos’

Bajo un nombre tan determinante de inmensidad como You Are The Cosmos se oculta, curiosamente, un solo hombre. Pedro Vizcaíno es un zaragozano cuyo historial tiene mucho que ver con la construcción del universo pop de este país y concretamente, del hecho de una manera auténticamente independiente. Con su sello Grabaciones En El Mar vimos aparecer grandes obras de músicos únicos como Bigott, Carrots o sobre todo, El Niño Gusano, banda con la que su amigo del alma, el añorado Sergio Algora, firmó algunos de los momentos más gloriosos de la historia musical reciente de nuestro país.

Pero todo eso ya es otra historia. Ahora Pedro se ha centrado en un sello en el que edita -básicamente- lo que a él le da la gana. Siempre haciendo gala de excelente gusto, eso sí. Tan pronto rescata clásicos perdidos del pop de los sesenta o setenta como Curt Boettcher, John Howard, Blue Ash, Tony Hazzard o Ronnie d’Addario (el papá de los Lemon Twiggs), como edita discos nuevos de artistas internacionales que de otra forma jamás verían la luz en nuestro país. Ha sido el caso de obras mayúsculas a cargo de Daniel McGeever, Parting Lines, The Lunar Laugh, The Golden Rail, Nick Eng, The Parson Red Heads -quizá el mayor descubrimiento del sello- o el líder de estos, Evan Thomas Way.

A costa de ello, Pedro ha ido amasando un nutrido catálogo en el que es un verdadero placer sumergirse hasta lo más profundo. Si se es amante del vinilo, sus ediciones son sumamente cuidadas y las lanza al mercado a unos precios que ya casi nadie se atreve a ponerle a un disco, cosa que demuestra muchas cosas, entre otras el compromiso con la cultura de una mente incansable. Tan pronto aboga por el pop más cristalino hecho con guitarras de doce cuerdas -ahí están los tres recopilatorios Twelve String High, uno de los mayores éxitos del sello-, como lanza la subsidiaria Topaz Hit Label para editar surf instrumental, reedita un olvidado disco de calypso de nada menos que Robert Mitchum o recupera la emoción de los discos de siete pulgadas en colecciones de mujeres cantando soul y rhythm and blues o de oscuros grupos de power pop.

Y es que todo cabe aquí, porque Pedro hace lo que le da la gana, pero siempre bien. Por eso quiere obsequiar a todos los lectores de Muzikalia con un sampler del sello, editado hace un año con motivo del quinto aniversario del sello y en el que encontraréis un buen muestrario de su catálogo a través de 17 canciones preciosas, excepcionalmente bien elegidas y secuenciadas, de artistas tan dispares, pero a la vez de espíritu tan común como Parting Lines, Sunset Canyoneers, Diamond Hands, Nelson Bragg, Evan Thomas Way, Daniel Wyilie’s Cosmic Rough Riders, Ronnie d’Addario, Daniel McGeever, The Golden Rail, los magníficos y especialmente reivindicables Soft Hearted Scientists o John Howard, de las cuales, algunas sólo aparecieron en singles -caso de las maravillas aquí incluídas de The Top Boost, Mikah Wilson o el español Salto- o directamente son descartes jamás publicados, como la preciosa “It’s hard for me to say”, procedente de las sesiones de Blurred Harmony, de la mencionada banda de Portland (USA) The Parson Red Heads, quizá la obra más mayúscula de las contemporáneas publicadas en You Are The Cosmos.