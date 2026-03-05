Subtónica invoca la rebelión del sentido común en «Jueces en Berlín»

Subtónica, el proyecto musical de Javier Estévez, acaba de publicar un nuevo sencillo. Siguiendo la línea del anterior, «Para creer que estamos muertos», vuelve a invocar la conciencia colectiva y la rebelión del sentido común con «Jueces en Berlín». Una canción muy adecuada para los tiempos que corren, reivindicando la esperanza fundamentada en la justicia del débil frente al poder absoluto. «Jueces en Berlín», basada en la leyenda del molinero y el rey Federico II de Prusia, se erige como una trinchera ética frente al atropello cotidiano.

La canción se basa en un rock melódico y enérgico a la vez. Producida por Pachi García Alis, sus guitarras reflexivas y su contundente base rítmica crean la base emocional para que la voz de Javier deslice la parte reivindicativa del tema. «Jueces en Berlín» se presenta con un videoclip con dirección de Álvaro Medina (fotografía) y Rafa Vera (dirección actoral). Las imágenes del vídeo narran una historia cargada de simbolismo en consonancia con la temática de la canción: el arte, la cultura y la belleza como liberadoras de la opresión.

«Jueces en Berlín» es el último adelanto del nuevo álbum de Subtónica, previsto para el próximo 23 de marzo y titulado Salvarnos. Un disco que ya se puede reservar en este enlace.

En breve Subtónica estará presentando sus nuevas canciones en una gira que, de momento, cuenta con estas fechas:

Gira Salvarnos 2026

Sábado 07 de marzo: Cuenca (Los Clásicos). 23:00 horas. Entradas Aquí

Viernes 13 de marzo: Málaga (La Garrapata). 21:30 horas. Entradas Aquí

Sábado 21 de marzo: Granada (Taberna JJ). 21:30 horas. Entradas Aquí

Sábado 11 de abril: Ciudad Real (Sala Nice). 21:00 horas. Entradas Aquí

Viernes 17 de abril: Badajoz (ChatNoir). 21:30 horas. Entradas Aquí

Viernes 09 de mayo: Madrid (Sala Jazzville). 21:30 horas. Próximamente a la venta.

Jueves 11 de junio: Córdoba (Teatro Góngora). 20:00 horas. Entradas Aquí

Viernes 16 de octubre: Sevilla (La Tregua). 21:30 horas. Próximamente a la venta.