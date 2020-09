Suede nos regalan un concierto histórico

Suede no dejan de darnos alegrías desde que resucitaron hace algunos años. En los últimos tiempos han lanzado el gran The Blue Hour (Warner) su fantástica obra producido por Alan Moulder y con el acompañamiento de una orquesta dirigida por el teclista de la banda Neil Codling y el compositor Craig Armstrong. Un disco que se sumaba al documental Suede: The Insatiable Ones, dirigido por Mike Christie, quien afirmaba: “esta es una banda que nuevamente está en la cima de sus capacidades artísticas y en el lugar correcto para reflexionar profundamente sobre sus vidas, su pasado y su trabajo con brutal honestidad.”

Tras la reedición especial de Head Music con 4 Cds y otra en un triple LP, que además del disco original remasterizado, contenía todas las caras B de la época, maquetas y versiones alternativas de sus canciones, inéditos, remezclas y un DVD con actuaciones en Top Of the Pops y Later… With Jools Holland, llega la recuperación de un concierto que solo existía en VHS.

Love & Poison vuelve en streaming con un concierto de 1993 en el que a pesar de estar protagonizado por su primer álbum recién publicado, ya se presentaban canciones de su glorioso Dog Man Star. La banda ha decidido compartirlo con todos sus fans en su canal oficial de Youtube en una versión remasterizada a partir de las cintas originales.

Suede actuarán en Tomavistas 2021.