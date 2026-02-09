Te presentamos a los malagueños Construimos Escaleras

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Hoy te presentamos a Construimos Escaleras, un nuevo quinteto nacido en Málaga que acaba de dar su primer paso con “Fuerte”, su carta de presentación. El grupo llega de la mano de Caries Records, un sello que en los últimos años nos ha traído sorpresas como las de Julia de Arco, Dear Joanne o Natalia Ferviú.

Su propuesta se mueve en un terreno claramente rítmico, con la pista de baile como horizonte y un imaginario que remite al post-punk y al funk nervioso de bandas como Gang of Four, Talking Heads o ESG, sin perder de vista referencias más cercanas.

Como cuentan: Todo empezó en un garaje, Paul dijo: “quiero hacer una escalera” y Nilsson respondió: “yo quiero bailar”. Poco después se unieron al grupo Fausto, Iván y Samu, que llegaron para rematar la formación.

Caja de ritmos, saxo, bajo, guitarras afiladas y algún que otro sintetizador. Vienen de lo manual y lo inmediato. Hacen canciones por repetición e intuición. Movimiento, energía y vacile, ese es el plan.

Construimos Escaleras surge desde la inmediatez y el trabajo manual, con canciones construidas a base de repetición e intuición. En “Fuerte” ese planteamiento se traduce en una mezcla de caja de ritmos, bajo muy presente, guitarras afiladas, saxo y algunos sintetizadores, dando forma a un tema directo y energético. Movimiento, actitud y ganas de pasarlo bien definen a una banda que se estrena con las ideas claras y que apunta a convertirse en uno de esos nombres a seguir de cerca.

Escucha ‘Fuerte’ de Construimos escaleras

