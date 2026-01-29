Te presentamos en primicia el nuevo videoclip de Bisonte Blanco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Bisonte Blanco es un grupo de rock alternativo afincado en Madrid. Lo forman Álvaro (vocalista), Juanjo (batería y percusiones), Albert (guitarra principal) y Santi (bajo, voz y producción). En su ecléctico sonido combinan oscuridad, psicodelia y una marcada carga melódica. Su propuesta se apoya en letras en español y en un trabajo instrumental donde el bajo y las guitarras adquieren un papel protagonista. La banda ha presentado sus canciones en salas madrileñas como Maravillas, El Sótano, Siroco, Vesta, Cadavra, El Perro, Café La Palma o Fun House.

Actualmente, el grupo se encuentra trabajando en nuevo material y ha publicado recientemente cuatro singles que refuerzan su transición hacia una sonoridad más psicodélica. El último de ellos se titula «Nada nuevo bajo el sol» y lo publica hoy mismo el sello Fep Producciones. Bisonte Blanco consolidan su evolución sonora con esta canción con influencias del dark wave y la psicodelia, que además destaca por sus guitarras envolventes, las líneas de bajo y la atmósfera oscura. En su sonido encontramos referencias de grupos como Queens of the Stone Age, The Bravery o Interpol. La letra de «Nada nuevo baja el sol» gira en torno al insomnio, las obsesiones y los pensamientos recurrentes que aparecen durante la noche, abordando los deseos y miedos más íntimos desde una perspectiva introspectiva y directa.

A continuación, recién salido del horno, te presentamos el nuevo videoclip de Bisonte Blanco para su último sencillo, «Nada nuevo bajo el sol».