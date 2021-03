Te presentamos el último disco de Tarabilla

Tarabilla es el proyecto musical de Santi, un joven de Pinto que, ayudado por sus amigos (Jon Celeiro, Bruno Vázquez, Anto Fernández y Rubén Vega) y su familia, debutó en febrero de 2020 con un EP titulado Nihil But Surreal. En él incluyó cinco de las canciones que llevaba componiendo desde los 16 años. Después vino la pandemia y el obligado confinamiento. Un periodo que Santi aprovechó para seguir creando, evolucionando, buscando su estilo y aprendiendo. Y también componiendo nuevos temas, desde luego.

El resultado de ese proceso, realizado prácticamente en solitario en su casa, es un nuevo EP que vio la luz hace un par de meses: Drowning in a Pond (With Tarabilla). Con la participación de Jon Celeiro (coros y sintetizador en “The wheel”), la masterización de Rubén Vega y la fotografía de Camila de Lucas, lo nuevo de Tarabilla incluye de nuevo cinco canciones que no llegan a sumar 20 minutos. Son canciones delicadas, emotivas, sencillas, en las que elementos del pop, el jazz y el synth pop se combinan, dentro de sus posibilidades, para crear un sonido juguetón aunque también palpitante que recuerda a artistas como Homeshake o Mild High Club, con un toque leve de tonada añeja que quizás haya tomado de otra de sus referencias, Los Estanques. Temas tenues y borrosos como sus fotos de promo o la portada del disco, hasta la que también llega esa estética lo-fi casera que le da al disco su sugerente encanto.

La invitación a sumergirnos en su estanque, a escuchar sus historias de amor y desamor, puedes aceptarla a continuación escuchando lo nuevo de Tarabilla en Spotify.