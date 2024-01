The Breeders estrenan single y anuncian fecha en Barcelona

Siguiendo con el 30 aniversario de su emblemático álbum Last Splash, The Breeders han anunciado detalles de una gira de verano por el Reino Unido y Europa, sus primeros conciertos en vivo en el continente desde 2018.

La formación «clásica» del grupo compuesta por Kim Deal (voz, guitarra), Kelley Deal (guitarra, voz), Josephine Wiggs (bajo, voz) y Jim Macpherson (batería, voz), estará en nuestro país por partida doble, ya que aparte de su actuación en Mad Cool el 12 de julio, un día antes estarán en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas salen a la venta este viernes 2 de febrero a las 10 am.

Coincidiendo con el anuncio de la gira, la banda ha lanzado un nuevo single (su primer material desde All Nerve de 2018) junto a un vídeo animado para su versión de «Shocker in Gloomtown» del tema popularizado por Guided By Voices en 1994, creado por Jesse Peretz con animación de Jon Carling.