The Cure editan su ‘Boys Don’t Cry’ (1986 Mix) por primera vez en CD y streaming

«Boys Don’t Cry», uno de los singles más emblemáticos de The Cure, es la primera canción de la banda en superar los mil millones de reproducciones en Spotify, con lo que se anuncia una nueva reedición del tema en CD y vinilo para celebrarlo.

Inicialmente lanzado como single independiente en el verano de 1979, no incluido en su primer álbum Three Imaginary Boys, «Boys Don’t Cry» se convirtió en el tema que dio título a la edición estadounidense del álbum, una especie de recopilatorio que aunaba temas de su debut, con los singles de la época.

Un tema con dos versiones

En 1986, hace 40 años, se publicó una remezcla de la canción con nueva toma de voz de Robert Smith (subtitulada «New Voice – New Mix») con la que promocionaron su primera compilación de singles, Standing On A Beach. Curiosamente, el álbum no incluía esta nueva versión del tema, sino la original de 1979 que ha quedado para siempre en el imaginario colectivo.

Lo que sí nos queda como icónico de aquel single fue su portada, con la histórica foto de Robert Smith de espaldas sujetando su guitarra.

Esta versión no solo no aparece en su Standing On A Beach (1986), sino que tampoco lo hizo en el recopilatorio de grandes éxitos Greatest Hits (2001). Es un tema que solo se editó en 7″ y 12″, nunca vio la luz en CD ni hemos podido disfrutarlo en los servicios streaming. Ahora rebautizado como «Boys Don’t Cry (86 Mix)», se publica en CD sencillo, vinilo de 12 pulgadas y vinilo de 7 pulgadas, junto con mezclas de 12 pulgadas y caras B originales de su primera y segunda versión («Pillbox Tales» y «Do The Hansa»). Este nuevo audio lo ha remasterizado Matt Colton.

El CD sencillo se lanza el 30 de enero, mientras que el de 12 pulgadas y el de 7 pulgadas no estarán disponibles hasta el 21 de abril de 2026 (ambos a través de Fiction) ya están a la venta.

Este será el contenido del nuevo ‘Boys Don’t Cry’ de The Cure

Boys Don’t Cry (86 Mix) [2026 Remaster]

Plastic Passion (79 Mix) [2026 Remaster]

Pillbox Tales (86 Mix) [2026 Remaster]

Do The Hansa (86 Mix) [2026 Remaster]

Boys Don’t Cry (86 12″ Mix) [2026 Remaster]

El vídeo de «Boys Don’t Cry» de The Cure en 1986, sí que incluía la nueva versión.