The Mavericks anuncian su primer disco en español

The Mavericks añade un nuevo logro a su carrera, a la vez conectándose con sus raíces en Miami con el anuncio de hoy del estreno de la primer obra discográfica completamente en español de la banda. Listo para estrenar el 21 de agosto, “En Español” presentará una colección de temas nuevos y su toque único a canciones tradicionales de Latinoamérica que inspiraron a la banda ganadora de GRAMMY, ACM y un premio CMA, a grabar este nuevo álbum con fusiones de música cubana, Tex/Mex y otros ritmos latinos que han sido una parte integra del estilo inigualable de la banda y la base de otros proyectos anteriores como el documental para PBS “Havana Time Machine”.

“Este el disco que, por mucho tiempo, e deseado que The Mavericks grabara. Soy primera generación Cubanoamericano, y mi familia tocaba y cantaba algunas de estas canciones durante nuestros fines de semana y en reuniones familiares. Pero no es nostalgia completamente. Hay muchas canciones originales que colocan al álbum en el preciso momento donde nos encontramos actualmente.” – Raul Malo de The Mavericks

El disco cuenta con la colaboración del productor y socio creativo de la banda desde sus inicios, Niko Bolas (Neil Young, Prince, Sheryl Crow) y el compositor y la voz principal de la agrupación, Raul Malo, “En Español” será presentado por el sello de la banda, Mono Mundo Recordings, con el apoyo de Thirty Tigers. The Mavericks estarán, como de costumbre, acompañados por los Fantastic Five– e invitados especiales como el pianista y arreglista, ganador de un premio GRAMMY, Alberto Salas y la leyenda del acordeón de la música tejana, Flaco Jiménez.