The National nos visitan en mayo

The National llevaban sin visitarnos desde su aparición en Mad Cool el pasado 2019, cuando pasaron por nuestro país para presentar las canciones desde su último disco hasta la fecha, I Am Easy To Find.

Los de Matt Berninger, quien recordemos lanzaba en pasado 2021 Serpentine Prison, un disco en solitario producido por Booker T. Jones, anuncian un nuevo concierto en España, concretamente en Pamplona. La Sala Principal de Baluarte acogerá el próximo 28 de mayo, un concierto de los norteamericanos, dos días antes de empezar en París su gira europea.

Entradas para The National

Las entradas para el concierto cuestan entre 38 y 60 euros, y se podrán adquirir, a partir del viernes 8 de enero a las 10:00 horas en baluarte.com y en la taquilla del auditorio pamplonés.